Леннокс Льюис: «Усик против Холифилда – это был бы один из лучших поединков в мире»

Леннокс Льюис рассказал, кто победил в бою между Усиком и Холифилдом.

«Оба обладают уникальными боксерскими способностями. Это был бы один из лучших поединков в мире.

У обоих есть преимущества, у обоих хорошая оборона, работа ног, и они оба поднялись из крузервейта», – сказал экс-чемпион мира Леннокс Льюис.

Александр Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа в главном событии вечера бокса на «Уэмбли» в июле и в третий раз стал абсолютным чемпионом мира.

