Леннокс Льюис: «Усик против Холифилда – это был бы один из лучших поединков в мире»
Леннокс Льюис рассказал, кто победил в бою между Усиком и Холифилдом.
«Оба обладают уникальными боксерскими способностями. Это был бы один из лучших поединков в мире.
У обоих есть преимущества, у обоих хорошая оборона, работа ног, и они оба поднялись из крузервейта», – сказал экс-чемпион мира Леннокс Льюис.
Александр Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа в главном событии вечера бокса на «Уэмбли» в июле и в третий раз стал абсолютным чемпионом мира.
Усику отложили защиту титула из-за травмы, а он танцует и играет в футбол. Как же так?
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Boxing News
