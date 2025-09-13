3

В Омске убит чемпион Европы по боксу Ловари Михайленко

В Омске убит чемпион Европы по боксу Ловари Михайленко.

Тело спортсмена с огнестрельным ранением в голову было обнаружено 10 сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Подозреваемый – 23-летний знакомый убитого. После совершения преступления он покинул Омск, но был задержан в Новосибирской области.

«По версии следствия, фигурант, находясь в гостях у потерпевшего, в ходе конфликта из личных неприязненных отношений выстрелил в голову последнему из пистолета ТТ. В ходе осмотра места происшествия с применением криминалистической техники следователями и криминалистами обнаружены и изъяты гильза, пуля и иные вещественные доказательства», – сообщили в пресс-службе СК.

Михайленко был 31 год. В 2008-м он стал победителем чемпионата Европы среди юношей, проходившего в Сербии. Он выступал в весовой категории до 68 кг.

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: РИА Новости
