4

Байсангур Сусуркаев подерется с Эрикома Макконико на UFC 322 в Нью-Йорке (KevinK)

Байсангур Сусуркаев проведет следующий бой против Эрика Макконико 16 ноября.

Байсангур Сусуркаев подерется с американцем 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке. 

Сусуркаев дебютировал в UFC в ночь на 17 августа. На турнире UFC 319 он победил Эрика Нолана удушающим приемом. За четыре дня до дебюта Байсангур победил на «Претендентской серии» Даны Уайта.

Две досрочные победы за четыре дня от бойца из Чечни – так в UFC еще не врывались

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: KevinK
Байсангур Сусуркаев
