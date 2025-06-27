Майкл Биспинг – Лауре Санко: «У тебя лучшие сиськи среди комментаторов, не считая Кормье»
Майкл Биспинг подшутил над Даниэлем Кормье, говоря о груди Лауры Санко.
«У тебя лучшие сиськи среди комментаторов, не считая Кормье», – сказал экс-боец UFC Майкл Биспинг.
Биспинг ранее назвал Ислама Махачева лучшим действующим бойцом UFC, а Жоржа Сен-Пьера – лучшим в истории.
«Перешла от фотографий членов к угрозам убийства». Она комментирует UFC и сводит с ума фанатов
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: UFC
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