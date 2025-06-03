Алекс Перес и Стив Эрцег подерутся 9 августа на UFC Fight Night
Алекс Перес и Стив Эрцег проведут бой на UFC Fight Night.
Алекс Перес и Стив Эрцег проведут бой 9 августа в Лас-Вегасе (США).
Перес последний раз дрался в июне-2024 года, проиграв техническим нокаутом во втором раунде японцу Тацуро Таиры.
Эрцег предыдущий поединок провел в марте-2025, проиграв единогласным решением судей Брэндону Морено. Это поражение стало для него третьим подряд.
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: UFC
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