Алекс Перес и Стив Эрцег подерутся 9 августа на UFC Fight Night

Алекс Перес и Стив Эрцег проведут бой на UFC Fight Night.

Алекс Перес и Стив Эрцег проведут бой 9 августа в Лас-Вегасе (США).

Перес последний раз дрался в июне-2024 года, проиграв техническим нокаутом во втором раунде японцу Тацуро Таиры.

Эрцег предыдущий поединок провел в марте-2025, проиграв единогласным решением судей Брэндону Морено. Это поражение стало для него третьим подряд.

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