Ломаченко о Дне победы: «Их подвиг безмерен. И такой же безмерной должна быть наша благодарность»
Василий Ломаченко написал про День победы.
«Их подвиг безмерен. И такой же безмерной должна быть наша благодарность.
Царство небесное всем тем, кто стоял насмерть во имя жизни! Мир всем», – написал чемпион мира Василий Ломаченко.
37-летний Василий Ломаченко последний бой провел в мае-2024, победив Джорджа Камбососа в титульном поединке.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: фейсбук Василия Ломаченко
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