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Ломаченко о Дне победы: «Их подвиг безмерен. И такой же безмерной должна быть наша благодарность»

Василий Ломаченко написал про День победы.

«Их подвиг безмерен. И такой же безмерной должна быть наша благодарность.

Царство небесное всем тем, кто стоял насмерть во имя жизни! Мир всем», – написал чемпион мира Василий Ломаченко.

37-летний Василий Ломаченко последний бой провел в мае-2024, победив Джорджа Камбососа в титульном поединке.

50 лучших боев в истории бокса

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: фейсбук Василия Ломаченко
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День Победы
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