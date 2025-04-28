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Александр Усик 19 июля проведет реванш с Даниэлем Дюбуа на «Уэмбли»

Бой за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе пройдет в Лондоне 19 июля.

В августе-2023 Усик победил Дюбуа нокаутом в девятом раунде.

В сентябре-2024 Дюбуа защитил титул чемпиона мира по версии IBF, победив Энтони Джошуа. Усик в декабре-2024 единогласным решением судей победил Тайсона Фьюри.

Усик – приговор для тяжелого веса. Ну а что ему делать?

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Queensberry
Усик - Дюбуа
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