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UFC Mexico: Морено победил Эрцега, Торрес нокаутировал Добера и другие бои

В ночь с 29 на 30 марта состоялся UFC Mexico. В главном бою бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе Брэндон Морено (23-8) из Мексики победил австралийца Стива Эрцега (13-4) единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46).

Другие бои турнира:

• Мануэль Торрес (16-3) нокаутировал Дрю Добера (27-15) в первом раунде;

• Рауль Росас-младший (11-1) победил Винса Моралеса (17-9) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28);

• Дэвид Мартинес (12-1) нокаутировал Саймона Оливейру (18-6) в первом раунде;

• Роналдо Родригес (17-3) проиграл Кевину Боржасу (10-3) единогласным решением судей (28-29, 27-30, 27-30).

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Взвешивание перед UFC Mexico: Морено и Эрцег показали одинаковые цифры, Торрес тяжелее Добера

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Спортс
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Стив Эрцег
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