Джош Эмметт и Лерон Мерфи подерутся 6 апреля в главном событии UFC Vegas 105

Стал известен следующий соперник Джоша Эмметта в UFC.

Им станет англичанин Лерон Мерфи, занимающий десятую строчку рейтинга полулегкого веса. В октябре он победил единогласным решением Дэна Иге. Отметим, что у Мерфи нет поражений: 15 побед и ничья.

Джош Эммет в декабре 2023-го победил Брайса Митчелла нокаутом в первом раунде.

Бой Эммета и Мерфи возглавит UFC Vegas 105, который пройдет 6 апреля.

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