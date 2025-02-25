Джош Эмметт и Лерон Мерфи подерутся 6 апреля в главном событии UFC Vegas 105
Стал известен следующий соперник Джоша Эмметта в UFC.
Им станет англичанин Лерон Мерфи, занимающий десятую строчку рейтинга полулегкого веса. В октябре он победил единогласным решением Дэна Иге. Отметим, что у Мерфи нет поражений: 15 побед и ничья.
Джош Эммет в декабре 2023-го победил Брайса Митчелла нокаутом в первом раунде.
Бой Эммета и Мерфи возглавит UFC Vegas 105, который пройдет 6 апреля.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер UFC Europe
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