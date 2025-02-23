Шакур Стивенсон победил Джоша Пэдли техническим нокаутом в девятом раунде
Шакур Стивенсон победил Джоша Пэдли в Эр-Рияде.
Шакур Стивенсон победил Джоша Пэдли техническим нокаутом в девятом раунде и защитил титул WBC в легком весе.
Стивенсон должен был драться против Флойда Скофилда, который снялся за четыре дня до боя из-за болезни.
В понедельник он отработал смену электриком, а в субботу подерется с чемпионом мира
Реванш Бивола и Бетербиева за абсолюта – на супертурнире в Эр-Рияде. Закроют первый спорный бой
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Спортс
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