Шакур Стивенсон победил Джоша Пэдли в Эр-Рияде.

Шакур Стивенсон победил Джоша Пэдли техническим нокаутом в девятом раунде и защитил титул WBC в легком весе.

Стивенсон должен был драться против Флойда Скофилда, который снялся за четыре дня до боя из-за болезни.

В понедельник он отработал смену электриком, а в субботу подерется с чемпионом мира

Реванш Бивола и Бетербиева за абсолюта – на супертурнире в Эр-Рияде. Закроют первый спорный бой