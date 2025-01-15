Уайт − об инциденте с Хабибом: «Какого хрена он летает лоукостером? Он такой скромный, что пора научить его заказывать частный самолет»

Дана Уайт высказался о скандале с участием Хабиба Нурмагомедова.

«Какого хрена он вообще летал на этом лоукостере? У этого парня так много денег, но он такой скромный, что пользуется услугами настолько дерьмовой авиакомпании.

Я не знаю, что нужно сделать, чтобы тебя выгнали из их самолета. У Хабиба настолько много денег, что пора мне научить его заказывать частный самолет, особенно если нужно долететь из Вегаса в Сан-Франциско.

Вот настолько они тупые в Frontier Airlines. Если вам кто-то и нужен для помощи возле аварийного выхода, то это Хабиб Нурмагомедов . Молодцы.

Хабибу заплатил не только Дана. Его осыпали деньгами во всем мусульманском мире. Хабиб даже не должен знать о такой авиакомпании, у него так много денег», − сказал президент UFC Дана Уайт .

Хабиба сняли с рейса в США – не исключает, что из-за расизма. Авиакомпанию уже отменяют в соцсетях

Роган − о скандале с участием Хабиба: «Если бы это было в Дагестане, стюардессу бы бросили в яму»