Хасбик − о контракте с UFC: «Осталось 2-3 года. Если Уайт нормально пойдет, то продлим»
«Я сам в шоке был, когда себя в игре увидел, мне же в UFC не сказали, когда добавят. Представляешь: в игру играешь, и там себя видишь.
Меня не предупреждали. Я в курсе по контракту, но не сказали, когда добавят. Я там появляюсь с Исламом и Умаром.
Контракт действует еще три или два года. Продлить контракт? Если Дана Уайт нормально пойдет, то посмотрим», − сказал блогер Хасбулла Магомедов, имеющий амбассадорский контракт с UFC.
Все итоги года в боях – через гифки с Хасбиком
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Hustle Show
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