Хасбик − о контракте с UFC: «Осталось 2-3 года. Если Уайт нормально пойдет, то продлим»

«Я сам в шоке был, когда себя в игре увидел, мне же в UFC не сказали, когда добавят. Представляешь: в игру играешь, и там себя видишь.

Меня не предупреждали. Я в курсе по контракту, но не сказали, когда добавят. Я там появляюсь с Исламом и Умаром.

Контракт действует еще три или два года. Продлить контракт? Если Дана Уайт нормально пойдет, то посмотрим», − сказал блогер Хасбулла Магомедов , имеющий амбассадорский контракт с UFC .

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