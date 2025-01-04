Абдель-Азиз – об Умаре: «Не только лучший боец в мире, но и отличный пример для подражания»
Али Абдель-Азиз похвалил человеческие качества Умара Нурмагомедова.
«Этот молодой человек, Умар Нурмагомедов, не только лучший боец в мире, но и отличный пример для подражания.
Вы не сможете найти лучшего человека, чем он», – написал в соцсетях менеджер Али Абдель-Азиз.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Али Абдель-Азиза
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