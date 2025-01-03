Биспинг рассказал, как обманывал врачей UFC после потери глаза: «Я говорил тренеру, чтобы на цифре «1» он кашлял, а на «2» – зевал»
Майкл Биспинг рассказал, что прибегал к обману врачей, чтобы получить допуск к боям.
«Я думал, что мне крышка, когда врачи закрыли бы левый глаз и попросили бы сказать, сколько они показывают пальцем.
У меня был безумный стресс. Я придумал с тренером такую фишку. Когда мне закрывали глаз и показывали один палец, он кашлял, два пальца – зевал. И так далее.
Но если быть честным, доктора ничего такого делали. Они спрашивали: «Ты видишь этим глазом?», а я отвечал: «Да». И они говорили, что все хорошо», – сказал экс-чемпион UFC Майкл Биспинг, лишившийся глаза после боя с Витором Белфортом в 2013 году.
Экс-чемпион UFC лишился глаза из-за нокаута. Теперь выяснилось, что у Биспинга протез
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Jaxxon Podcast
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