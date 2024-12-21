Шон О’Мэлли: «В 2025 году удалю все социальные сети с телефона»

Шон О’Мэлли рассказал о зависимости от социальных сетей.

«В 2025 году я удалю все социальные сети с телефона. Моя команда будет вести соцсети, мне нужна детоксикация от телефона. Сосредоточусь на том, чтобы достичь полного потенциала как боец и отец», – написал Шон О’Мэлли .

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