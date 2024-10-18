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Шара Буллет отреагировал на появление своего персонажа в игре UFC 5: «Пират здесь 🏴‍☠️»

Персонаж Шары Буллета появится в игре UFC 5.

«Пират здесь 🏴‍☠️», – написал в соцсетях боец UFC Шарабутдин Магомедов.

Ранее появилась информация, что игровой персонаж Шары Буллета появится в игре UFC 5 со следующим обновлением. 

Шара Буллет − о бое с Петросяном: «Всех чемпионов передо мной ставьте, готов их всех хрустнуть»

Веттори попросил Уайта о поединке с Буллетом: «Я против Шары в декабре»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Шарабутдина Магомедова
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