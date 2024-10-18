Шара Буллет отреагировал на появление своего персонажа в игре UFC 5: «Пират здесь 🏴☠️»
Персонаж Шары Буллета появится в игре UFC 5.
«Пират здесь 🏴☠️», – написал в соцсетях боец UFC Шарабутдин Магомедов.
Ранее появилась информация, что игровой персонаж Шары Буллета появится в игре UFC 5 со следующим обновлением.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Шарабутдина Магомедова
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