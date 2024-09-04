Бриедис объяснил, почему хотел подраться с Полом: «Блогеры зарабатывают больше боксеров. Люди любят интриги, расследования»

Маирис Бриедис объяснил, почему хотел подраться с Джейком Полом

«Они [блогеры] начали зарабатывать больше, чем простые боксеры. Когда-то любили джентльменов – тихих, спокойных. А сейчас что любят? Интриги, расследования. И я попробовал.

Эту идею мне дали дети. Тогда его [Пола] еще никто не знал – только молодежь. И я решил попробовать. Почему нет? Мы с ребятами придумали, как это заснять – некоторые видео залетели в TikTok. Информация дошла до Джейка – его про меня спросили», – сказал бывший чемпион мира Маирис Бриедис .

Бриедис сделал татуировку, которой вызвал Джейка Пола на бой

У Джейка Пола уже семь боев в боксе. Сколько он на этом заработал?