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Никита Крылов и Азамат Мурказанов подерутся на турнире UFC 309

Бой Никиты Крылова и Азамата Мурказанова пройдет в ноябре-2024

«Да, действительно, UFC работает над этим боем, есть согласие с нашей стороны. В данный момент Никита приступил к тренировкам и должен будет оценить состояние своего плеча в прикладной работе», − сказал менеджер Никиты Крылова Александр Скаредин.

Поединок должен состояться в ночь на 17 ноября в Нью-Йорке на турнире UFC 309.

Мурзаканов в августе-2024 нокаутировал Алонзо Мейнфилда, Азамат выиграл все 14 боев в профессионалах.

Крылов не дрался с марта-2023, когда задушил Райана Спэнна. На его счету три победы подряд.

Крылов хочет подраться с Блаховичем: «Это приоритетный вариант»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: «Матч ТВ»
logoUFC
logoMMA
полутяжелый вес (MMA)
logoНикита Крылов
logoUFC 309
Азамат Мурзаканов
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