Никита Крылов и Азамат Мурказанов подерутся на турнире UFC 309
Бой Никиты Крылова и Азамата Мурказанова пройдет в ноябре-2024
«Да, действительно, UFC работает над этим боем, есть согласие с нашей стороны. В данный момент Никита приступил к тренировкам и должен будет оценить состояние своего плеча в прикладной работе», − сказал менеджер Никиты Крылова Александр Скаредин.
Поединок должен состояться в ночь на 17 ноября в Нью-Йорке на турнире UFC 309.
Мурзаканов в августе-2024 нокаутировал Алонзо Мейнфилда, Азамат выиграл все 14 боев в профессионалах.
Крылов не дрался с марта-2023, когда задушил Райана Спэнна. На его счету три победы подряд.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: «Матч ТВ»
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