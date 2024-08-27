Никита Крылов и Азамат Мурказанов подерутся на турнире UFC 309

Бой Никиты Крылова и Азамата Мурказанова пройдет в ноябре-2024

«Да, действительно, UFC работает над этим боем, есть согласие с нашей стороны. В данный момент Никита приступил к тренировкам и должен будет оценить состояние своего плеча в прикладной работе», − сказал менеджер Никиты Крылова Александр Скаредин.

Поединок должен состояться в ночь на 17 ноября в Нью-Йорке на турнире UFC 309.

Мурзаканов в августе-2024 нокаутировал Алонзо Мейнфилда, Азамат выиграл все 14 боев в профессионалах.

Крылов не дрался с марта-2023, когда задушил Райана Спэнна. На его счету три победы подряд.

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