Иман Хелиф и Линь Юй-тин будут знаменосцами своих сборных на закрытии Олимпиады в Париже

Теги Олимпиада-2024 Линь Юй-тин Иман Хелиф Бокс/MMA/UFC

Боксерши Иман Хелиф и Линь Юй-тин понесут флаги своих сборных на закрытии ОИ.

Хелиф представляет Алжир, Юй-тин – Тайвань.

Спортсменки были допущены к Олимпиаде несмотря на то, что в 2023 году не прошли гендерный тест для участия в чемпионате мира под эгидой IBA. И Хелиф, и Юй-тин стали олимпийскими чемпионками в своих весовых категориях.

Церемония закрытия Олимпийских игр в Париже начнется сегодня в 22.00.

Ради Иман Хелиф я сходил на женский бокс. Такого ажиотажа не было даже на Леброне

«Посвящаю победу алжирским женщинам». Иман Хелиф в детстве продавала хлеб, а теперь – героиня Олимпиады

21 комментарий
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Заслуженно за проявленное мужество
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Заметьте, авторки и спортсменки - не знаменосками. А знаменосцами! Мужики!
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Оптимус Прайм и Мегатрон
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Ахаха
Первые лица мирового спорта
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Жаль что между этими славными боксёрами не организовали бой за титул "неоспоримого чемпиона Олимпийских игр".
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Ответ lightrip
А в конце церемонии поцелуются?
Мужики не целуются
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Ответ lightrip
А в конце церемонии поцелуются?
Или прямо-таки сделают то, что подобает двум мужикам на подобном мероприятии?
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А в конце церемонии поцелуются?
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Респект таким парням!
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Господи, какой ужас
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показательно
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Вот и первый повод оскорбиться подъехал. А церемония ещё и не началась даже))
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Так и непонятно, что за история, если на ЧМ не прошли гендерный тест, а тут все ок...
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Troll face от этих стран
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Вполне заслуженно. На их долю выпало больше всего срачей. И золото они взяли. Молодцы.
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Я думаю пора уже перестать писать про этот фейковый проваленный гендерный тест
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Флаг им в руки и пусть чешут по Парижу : я, ты, он, она и вся дружная фигня.
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Сильные парни, правильное решение
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Ответ Kerghoodoo
Ну, в общем, логично, если будет такой же шабаш, как на открытии
Так-то это решение не организаторов, а НОКов этих стран, в том числе представителей глобального Юга, мусульманской страны Алжир. Можете написать им гневное письмо
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ура, товарищи!..
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