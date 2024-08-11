Иман Хелиф и Линь Юй-тин будут знаменосцами своих сборных на закрытии Олимпиады в Париже

Боксерши Иман Хелиф и Линь Юй-тин понесут флаги своих сборных на закрытии ОИ.

Хелиф представляет Алжир, Юй-тин – Тайвань.

Спортсменки были допущены к Олимпиаде несмотря на то, что в 2023 году не прошли гендерный тест для участия в чемпионате мира под эгидой IBA. И Хелиф, и Юй-тин стали олимпийскими чемпионками в своих весовых категориях.

Церемония закрытия Олимпийских игр в Париже начнется сегодня в 22.00.

Ради Иман Хелиф я сходил на женский бокс. Такого ажиотажа не было даже на Леброне

«Посвящаю победу алжирским женщинам». Иман Хелиф в детстве продавала хлеб, а теперь – героиня Олимпиады