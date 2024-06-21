Фьюри – об инциденте в баре: «Да, я упал лицом вниз. Но я по-прежнему отлично выгляжу»

Тайсон Фьюри высказался об инциденте в баре.

«Да, около двух недель назад я напился и упал лицом вниз. Но это не причинило мне никакого вреда, я по-прежнему отлично выгляжу. Люди писали и звонили мне – спрашивали, все ли у меня в порядке.

Они говорили: «Ты взрослый мужик, а проводишь время в баре». Люди беспокоятся из-за моего прошлого – думают, что я прыгну под поезд. Но я просто отдыхал и проводил время со своей семьей», – сказал бывший чемпион мира по боксу .

Тайсон Фьюри напился и не стоял на ногах – его выгнали из бара. Уже не первый раз

Фьюри – Усику: «Приводи себя в порядок. Увидимся в декабре»