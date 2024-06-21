Фьюри – об инциденте в баре: «Да, я упал лицом вниз. Но я по-прежнему отлично выгляжу»

Теги происшествия Тайсон Фьюри бокс Бокс/MMA/UFC

Тайсон Фьюри высказался об инциденте в баре.

«Да, около двух недель назад я напился и упал лицом вниз. Но это не причинило мне никакого вреда, я по-прежнему отлично выгляжу. Люди писали и звонили мне – спрашивали, все ли у меня в порядке.

Они говорили: «Ты взрослый мужик, а проводишь время в баре». Люди беспокоятся из-за моего прошлого – думают, что я прыгну под поезд. Но я просто отдыхал и проводил время со своей семьей», – сказал бывший чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри.

Тайсон Фьюри напился и не стоял на ногах – его выгнали из бара. Уже не первый раз

Фьюри – Усику: «Приводи себя в порядок. Увидимся в декабре»

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6 комментариев
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Обычное дело, мы русские всегда поймём, ну выпил человек немного лишнего, ну упал, поднялся и ещё раз упал, снова поднялся и снова упал…., ну с кем не бывает, дело то житейское!!:-))
+11
0
+11
Надеюсь он упал в салат "Оливье" Наш человек!
+5
0
+5
Нормальный такой семейный отдых)
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Молодец, пальцы не гнул.А то что напился, у всех бывает.Уважуха!
+4
-3
+1
Решил отстраниться от всех этих бойцовский тем
+1
0
+1
Ответ Богдан
Нормальный такой семейный отдых)
🤣
0
0
0
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