Мухаммад Наимов: «Иншаллах, в 2025 году подерусь за пояс UFC»

Мухаммад Наимов хочет подраться за пояс UFC в 2025 году.

«Хочу драться за пояс в 2025 году, Иншааллах. Я приложу все усилия, чтобы достичь своей цели. Мне не нужны бронза или серебро, я иду только за золотом», − сказал полулегковес UFC Мухаммад Наимов.

Наимов дебютировал в UFC в марте-2023 и идет в лиге с рекордом 3-0. 22 июня в Эр-Рияде Мухаммад подерется с Фелипе Лимой.

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