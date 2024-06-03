Чендлер – о победе Махачева: «Приятно видеть, как его проверяет один из лучших бойцов в истории. Ислам был весь в крови, но показал характер»

Майкл Чендлер похвалил Ислама Махачева за победу над Дастином Порье.

«Махачев продемонстрировал универсальность и упорство в преодолении трудностей. Приятно видеть, как его проверяет один из лучших бойцов в истории.

Ислам был весь в крови, но доказал, что в нем есть бойцовский характер. Классное выступление. Увидимся, рано или поздно», – написал в соцсетях боец UFC Майкл Чендлер.

Напомним, Махачев победил удушающим приемом в пятом раунде Дастина Порье в главном событии UFC 302.

С кем Махачеву драться дальше?

Почему Махачеву было так тяжело против Порье?