Чендлер – о победе Махачева: «Приятно видеть, как его проверяет один из лучших бойцов в истории. Ислам был весь в крови, но показал характер»
Майкл Чендлер похвалил Ислама Махачева за победу над Дастином Порье.
«Махачев продемонстрировал универсальность и упорство в преодолении трудностей. Приятно видеть, как его проверяет один из лучших бойцов в истории.
Ислам был весь в крови, но доказал, что в нем есть бойцовский характер. Классное выступление. Увидимся, рано или поздно», – написал в соцсетях боец UFC Майкл Чендлер.
Напомним, Махачев победил удушающим приемом в пятом раунде Дастина Порье в главном событии UFC 302.
С кем Махачеву драться дальше?