«Наше Дело 83»: все о турнире, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

25 мая в Сочи пройдет турнир «Наше Дело 83». В главном событии состоится поединок в послусреднем весе между Алексом Оливейрой и Александром Грозиным.

Где и во сколько смотреть «Наше Дело 83»?

Трансляция турнира пройдет на официальном RuTube-канале лиги «Наше Дело». Начало – в 18:00 по московскому времени.

Главные бои турнира: