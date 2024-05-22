«Наше Дело 83»: все о турнире, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru
25 мая в Сочи пройдет турнир «Наше Дело 83». В главном событии состоится поединок в послусреднем весе между Алексом Оливейрой и Александром Грозиным.
Где и во сколько смотреть «Наше Дело 83»?
Трансляция турнира пройдет на официальном RuTube-канале лиги «Наше Дело». Начало – в 18:00 по московскому времени.
Главные бои турнира:
- Алекс Оливейра – Александр Грозин;
- Умар Магомедов – Расул Мирзаев;
- Лукас Насименто – Мигран Арутюнян;
- Федор Колтун – Никита Иванов;
- Ислам Вагабов – Павел Шульский.