«Наше Дело 83»: все о турнире, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

Теги MMA Расул Мирзаев Алекс Оливейра Александр Грозин Наше Дело Павел Шульский Бокс/MMA/UFC

25 мая в Сочи пройдет турнир «Наше Дело 83». В главном событии состоится поединок в послусреднем весе между Алексом Оливейрой и Александром Грозиным.

Где и во сколько смотреть «Наше Дело 83»?

Трансляция турнира пройдет на официальном RuTube-канале лиги «Наше Дело». Начало – в 18:00 по московскому времени.

Главные бои турнира:

  • Алекс Оливейра – Александр Грозин;
  • Умар Магомедов – Расул Мирзаев;
  • Лукас Насименто – Мигран Арутюнян;
  • Федор Колтун – Никита Иванов;
  • Ислам Вагабов – Павел Шульский.
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