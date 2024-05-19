Ломаченко поздравил Усика: «Лучший! Слава тебе, Господи»

Василий Ломаченко поздравил Александра Усика с победой над Тайсоном Фьюри.

« лучший! Вот это моментище! Слава тебе, Господи, слава тебе! Всем мир», − написал в соцсетях .

Напомним, что Усик победил Фьюри раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

Усик разобрался с Фьюри. Первый абсолютный чемпион в тяжах за 25 лет!

Как Усик победил Фьюри и стал абсолютом в тяжах: чуть его не вырубил! Тайсон проиграл впервые в карьере