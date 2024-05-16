«Спасибо за замечательные подарки». Двалишвили встретился с Рамосом
Мераб Двалишвили встретился с Серхио Рамосом.
Спортсмены сфотографировались после матча «Севильи» и «Кадиса» и обменялись презентами. Двалишвили подарил футболисту спортивный костюм, а Рамос вручил бойцу UFC бутсы с автографом и футболку.
«Спасибо за гостеприимство и замечательные подарки, друг. Было здорово наблюдать за твоей игрой. Настоящая легенда, очень тебя уважаю», – написал в социальных сетях Двалишвили.
Двалишвили работал в Америке грузчиком и на стройке. А теперь получил паспорт США