Райан Гарсия: «Пожалуйста, люди, помогите мне, они врут. Ненавижу коррупцию»

Райан Гарсия возмущен результатами вскрытия допинг-пробы.

«Я просто в ярости. Ненавижу коррупцию, ненавижу этих злых людей. Я буду молиться за них, но не прощу этой лжи. Пожалуйста, люди, помогите мне, они врут», – написал в соцсетях экс-чемпион мира по боксу Райан Гарсия.

Проба Гарсии показала наличие остарина. Следов 19-норандростерона нет (журналист Дэн Рафаэл)

Гарсия − о допинг-пробе: «Содержание настолько низкое, что это не могло повлиять»