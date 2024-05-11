Райан Гарсия: «Пожалуйста, люди, помогите мне, они врут. Ненавижу коррупцию»
Райан Гарсия возмущен результатами вскрытия допинг-пробы.
«Я просто в ярости. Ненавижу коррупцию, ненавижу этих злых людей. Я буду молиться за них, но не прощу этой лжи. Пожалуйста, люди, помогите мне, они врут», – написал в соцсетях экс-чемпион мира по боксу Райан Гарсия.
Проба Гарсии показала наличие остарина. Следов 19-норандростерона нет (журналист Дэн Рафаэл)
Гарсия − о допинг-пробе: «Содержание настолько низкое, что это не могло повлиять»