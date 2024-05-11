Райан Гарсия: «Пожалуйста, люди, помогите мне, они врут. Ненавижу коррупцию»

Теги бокс Райан Гарсия Бокс/MMA/UFC

Райан Гарсия возмущен результатами вскрытия допинг-пробы.

«Я просто в ярости. Ненавижу коррупцию, ненавижу этих злых людей. Я буду молиться за них, но не прощу этой лжи. Пожалуйста, люди, помогите мне, они врут», – написал в соцсетях экс-чемпион мира по боксу Райан Гарсия.

Проба Гарсии показала наличие остарина. Следов 19-норандростерона нет (журналист Дэн Рафаэл)

Гарсия − о допинг-пробе: «Содержание настолько низкое, что это не могло повлиять»

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1 комментарий
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Сказал допингист и тот, кто специально не сделал вес, чтобы получить преимущество над соперником. По-моему, Райан Гарсия самый мерзкий спортсмен мира прямо сейчас.
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