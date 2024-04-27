Hardcore FC: Калмыков подерется с Хейбати, Ананин – с Бридовым
27 апреля в Москве состоится турнир Hardcore FC. Событие возглавит поединок между Мухамедом Калмыковым и Мохаммедом Хейбати.
Главные бои турнира:
- Мухамед Калмыков – Мохаммед Хейбати;
- Виталий Ананин – Даниил Бридов;
- Тимур Мусаев – Шамиль Джахбаров;
- Ильнар Ишимбаев – Суламбек Шахгириев.
Турнир начнется в 18:00 по московскому времени. Прямую трансляцию проведет официальное сообщество Hardcore FC в VK.
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