Hardcore FC: Калмыков подерется с Хейбати, Ананин – с Бридовым

27 апреля в Москве состоится турнир Hardcore FC. Событие возглавит поединок между Мухамедом Калмыковым и .

Главные бои турнира:

Мухамед Калмыков – Мохаммед Хейбати;

Виталий Ананин – Даниил Бридов;

Тимур Мусаев – Шамиль Джахбаров;

Ильнар Ишимбаев – Суламбек Шахгириев.

Турнир начнется в 18:00 по московскому времени. Прямую трансляцию проведет официальное сообщество в VK.

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