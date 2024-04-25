Бой Иноуэ – Нери: все о турнире, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru
6 мая в Токио (Япония) состоится вечер бокса. Событие возглавит поединок за титул абсолютного чемпиона мира в первом полулегком весе между Наойей Иноуэ и Луисом Нери.
Где и во сколько смотреть бой Иноуэ и Нери?
Турнир начнется в 11:00 по московскому времени. Официальной трансляции на территории России не будет.
Главные бои турнира:
- Наойя Иноуэ (26-0) – Луис Нери (35-1);
- Такума Иноуэ (19-1) – Шо Ишида (34-3);
- Сейго Юри Акуи (19-2-1) – Таку Кувахара (13-1);
- Джейсон Малоуни (27-2) – Йошики Такеи (8-0);
- Ти Джей Дохени (25-4) – Брил Байогос (7-0-1).
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