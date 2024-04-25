Бой Иноуэ – Нери: все о турнире, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

Теги Наойя Иноуэ бокс Бокс/MMA/UFC

6 мая в Токио (Япония) состоится вечер бокса. Событие возглавит поединок за титул абсолютного чемпиона мира в первом полулегком весе между Наойей Иноуэ и Луисом Нери.

Где и во сколько смотреть бой Иноуэ и Нери?

Турнир начнется в 11:00 по московскому времени. Официальной трансляции на территории России не будет.

Главные бои турнира:

  • Наойя Иноуэ (26-0) – Луис Нери (35-1);
  • Такума Иноуэ (19-1) – Шо Ишида (34-3);
  • Сейго Юри Акуи (19-2-1) – Таку Кувахара (13-1);
  • Джейсон Малоуни (27-2) – Йошики Такеи (8-0);
  • Ти Джей Дохени (25-4) – Брил Байогос (7-0-1).

Лучший боксер мира – маленький японец, у которого 88% побед нокаутом

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий