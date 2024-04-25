Бой Иноуэ – Нери: все о турнире, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

6 мая в Токио (Япония) состоится вечер бокса. Событие возглавит поединок за титул абсолютного чемпиона мира в первом полулегком весе между Наойей Иноуэ и Луисом Нери.

Где и во сколько смотреть бой Иноуэ и Нери?

Турнир начнется в 11:00 по московскому времени. Официальной трансляции на территории России не будет.

Главные бои турнира:

Наойя Иноуэ (26-0) – Луис Нери (35-1);

Такума Иноуэ (19-1) – Шо Ишида (34-3);

Сейго Юри Акуи (19-2-1) – Таку Кувахара (13-1);

Джейсон Малоуни (27-2) – Йошики Такеи (8-0);

Ти Джей Дохени (25-4) – Брил Байогос (7-0-1).

Лучший боксер мира – маленький японец, у которого 88% побед нокаутом