ESPN признал Иноуэ лучшим боксером года
Наойя Иноуэ стал лучшим боксером года по версии ESPN.
На вторую строчку портал поместил Дэвина Хейни. На награду также претендовали Теренс Кроуфорд и Давид Бенавидес.
Иноуэ (26-0) в 2023 году провел два поединка – в июле выиграл у Стивена Фултона, а в конце декабря нокаутировал Марлона Тапалеса, став абсолютным чемпионом мира в первом полулегком весе.
Непобедимый наследник Пакьяо, у которого нет конкурентов. Покорил уже четыре веса
Иноуэ после победы над Тапалесом: «Думаю, 55 кг – мой вес. В 2024-м покажу себя еще сильнее»