ESPN признал Иноуэ лучшим боксером года

Наойя Иноуэ стал лучшим боксером года по версии ESPN.

На вторую строчку портал поместил . На награду также претендовали и .

(26-0) в 2023 году провел два поединка – в июле выиграл у Стивена Фултона, а в конце декабря нокаутировал Марлона Тапалеса, став абсолютным чемпионом мира в первом полулегком весе.

Непобедимый наследник Пакьяо, у которого нет конкурентов. Покорил уже четыре веса

Иноуэ после победы над Тапалесом: «Думаю, 55 кг – мой вес. В 2024-м покажу себя еще сильнее»