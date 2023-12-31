ESPN признал Иноуэ лучшим боксером года

Теги Наойя Иноуэ бокс Бокс/MMA/UFC

Наойя Иноуэ стал лучшим боксером года по версии ESPN.

На вторую строчку портал поместил Дэвина Хейни. На награду также претендовали Теренс Кроуфорд и Давид Бенавидес.

Иноуэ (26-0) в 2023 году провел два поединка – в июле выиграл у Стивена Фултона, а в конце декабря нокаутировал Марлона Тапалеса, став абсолютным чемпионом мира в первом полулегком весе.

Непобедимый наследник Пакьяо, у которого нет конкурентов. Покорил уже четыре веса

Иноуэ после победы над Тапалесом: «Думаю, 55 кг – мой вес. В 2024-м покажу себя еще сильнее»

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1 комментарий
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Иноэ конечно топ боксер, но Кроуфорд больше заслуживал первого места
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