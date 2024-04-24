Павлович вспомнил драку в школе: «На уроках постоянно думал, ни ел, ни спал, только размышлял, как его побить. Понял, что назад пути нет»

Теги UFC MMA Сергей Павлович Бокс/MMA/UFC

Сергей Павлович признался, что дрался в школе.

«У меня была борьба с самим собой. В пятом классе я чем-то не понравился парню, который был старше года на два. Ну а в то время жаловаться было стыдновато, хоть у меня и есть старший брат. Надо было решать проблему самому. Он меня постоянно то плечом заденет, то еще что-то. И мне так в голову это засело. На уроках постоянно думал, ни ел, ни спал, только размышлял, как его побить.

Я настолько проникся во все это. Надо же понимать, что назад пути нет. Надо пробивать. Лучше подраться и получить. Не вывезу – подрастем.

Была осень. И как-то после школы я переобуваюсь, смотрю, он тоже уходит. А я, наверное, неделю думал, ходил. И тут с мыслями собрался, говорю: «Пойдем поговорим». А у меня все эти дни только его лицо перед глазами было. Мы вышли, и я просто сразу, недолго думая, бам! Он упал, ошалел. Говорит: «Стоп. Подожди. За что?» Уже совсем по-другому разговаривать стал. Ну и тут я уже почувствовал.

Лучше постоять за себя в таких ситуация. Самое сложное – самого себя перебороть. И без помощи всяких психологов», – признался боец UFC Сергей Павлович.

Официально: Павлович и Волков подерутся 22 июня в Саудовской Аравии

Сергей Павлович: «Мог такое в школе натворить, что другая мама сказала бы: «Вот ты засранец». А моя говорила: «Ну что ж ты так, сыночек?»

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Смеркалось ☝️💁‍♂️🧐
+4
0
+4
и сменкой его по голове
+4
0
+4
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий