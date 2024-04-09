Потеря подерется с Мичелом Перейрой на UFC 301 (журналист Алекс Бехунин). В июне Игорь должен был драться с Шарой Буллетом

Мичел Перейра подерется с Игорем Потерей на UFC 301.

Об этом сообщил журналист Алекс Бехунин. Поединок Перейры и состоится в ночь на 5 мая в Рио-де-Жанейро (Бразилия) на турнире UFC 301.

Потеря должен был драться с 22 июня в Саудовской Аравии на турнире UFC Fight Night.

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