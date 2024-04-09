Потеря подерется с Мичелом Перейрой на UFC 301 (журналист Алекс Бехунин). В июне Игорь должен был драться с Шарой Буллетом
Мичел Перейра подерется с Игорем Потерей на UFC 301.
Об этом сообщил журналист Алекс Бехунин. Поединок Перейры и Потери состоится в ночь на 5 мая в Рио-де-Жанейро (Бразилия) на турнире UFC 301.
Потеря должен был драться с Шарабутдином Магомедовым 22 июня в Саудовской Аравии на турнире UFC Fight Night.
Мичел Перейра: «Я подрался бы с Ковингтоном или с Чимаевым, потому что он слишком много треплет языком»
С пиратом шансы у Игоря были, и вполне хорошие, нравиться тебе это или нет. Нормальный, рабочий оппонент.
С Мичелом этих шансов критически меньше.