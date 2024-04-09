Потеря подерется с Мичелом Перейрой на UFC 301 (журналист Алекс Бехунин). В июне Игорь должен был драться с Шарой Буллетом

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Мичел Перейра Игорь Потеря Шарабутдин Магомедов UFC 301 Бокс/MMA/UFC

Мичел Перейра подерется с Игорем Потерей на UFC 301.

Об этом сообщил журналист Алекс Бехунин. Поединок Перейры и Потери состоится в ночь на 5 мая в Рио-де-Жанейро (Бразилия) на турнире UFC 301.

Потеря должен был драться с Шарабутдином Магомедовым 22 июня в Саудовской Аравии на турнире UFC Fight Night.

Мичел Перейра: «Я подрался бы с Ковингтоном или с Чимаевым, потому что он слишком много треплет языком»

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8 комментариев
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Ну в РФ все равно не покажут этот бой, так что без разницы.
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Ответ SGambler
Ну в РФ все равно не покажут этот бой, так что без разницы.
Почему?
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Ответ Сергей Осипов
Почему?
Не знаю, Матчтв почему-то не любит этого бойца, игнорят, из последних 3 боев ни один не показали, все время вместо этого включают какой-то левый бой в записи. В чем причина, хз.
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Ответ Сергей Осипов
Почему?
У нас почему то стали пропускать бои с участием украинцев, хотя совсем недавно просто флаг желтоблакитный блюрили и всё
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Ответ SGambler
Не знаю, Матчтв почему-то не любит этого бойца, игнорят, из последних 3 боев ни один не показали, все время вместо этого включают какой-то левый бой в записи. В чем причина, хз.
Ирония?))
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Ответ rude.
Вот это замена конечно Сначала дали кривоглазого мешка, все у Игоря обрадовались, а тут теперь Мичел Перейра...Ну спасибки UFC))
А есть разница для Игоря, от кого отскакивать?) Он локти любит принимать)
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Ответ Остап Бендер
А есть разница для Игоря, от кого отскакивать?) Он локти любит принимать)
Есть конечно же
С пиратом шансы у Игоря были, и вполне хорошие, нравиться тебе это или нет. Нормальный, рабочий оппонент.
С Мичелом этих шансов критически меньше.
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