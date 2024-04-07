Официально: Долидзе подерется с Эрнандесом на UFC 302

Стал известен следующий соперник Романа Долидзе в UFC.

Долидзе подерется с американцем Энтони Эрнандесом в главном карде турнира UFC 302, который состоится 2 июня в Ньюарке (США).

В последнем бою 35-летний Долидзе проиграл Нассурдину Имавову по решению большинства судей. В его активе 12 побед и три поражения.

30-летний Эрнандес победил Романа Копылова удушающим приемом во втором раунде на турнире UFC 298. У него 12 побед и два поражения в UFC.

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