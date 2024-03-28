Алджамейн Стерлинг работает риелтором в компании Эла Яквинты

Алджамейн Стерлинг стал риелтором компании Эла Яквинты.

Бывший чемпион в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг работает риелтором в агентстве Эла Яквинты Premier Properties. Информацию об этом можно найти на сайте One Key.

Яквинта и Стерлинг тренируются в одном зале в штате Нью-Йорк. Стерлинг владел титулом с 2021 по 2023 год, трижды защитив пояс. В апреле-2023 Алджамейн дебютирует в полулегком весе в бою против Келвина Каттара.

Алджамейн Стерлинг: «Думаю, что после победы над Каттаром меня ждет титульный бой»

Стерлинг – о победе О’Мэлли: «Шон защищал пояс против парня, который даже не входил в пятерку лучших, но его переместили туда, чтобы казалось, будто он силен»