Макгрегор – о возвращении: «Чендлер в июне, Диаз в сентябре»

Конор Макгрегор заявил, что хочет провести два боя в 2024 году.

«Случится ли трилогия с ? Я хочу бой на День независимости Мексики, когда будет турнир в «Сфере».

в июне, Диаз в сентябре. Я дал им знать об этом», – написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.

Напомним, что Макгрегор не дрался с лета-2021, когда сломал ногу в третьем бою с Дастином Порье.

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