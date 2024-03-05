Макгрегор – о возвращении: «Чендлер в июне, Диаз в сентябре»
Конор Макгрегор заявил, что хочет провести два боя в 2024 году.
«Случится ли трилогия с Нейтом Диазом? Я хочу бой на День независимости Мексики, когда будет турнир в «Сфере».
Чендлер в июне, Диаз в сентябре. Я дал им знать об этом», – написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.
Напомним, что Макгрегор не дрался с лета-2021, когда сломал ногу в третьем бою с Дастином Порье.
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А сейчас это просто строки в сети