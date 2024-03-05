Макгрегор – о возвращении: «Чендлер в июне, Диаз в сентябре»

Теги UFC MMA Нейт Диаз Майкл Чендлер Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Конор Макгрегор заявил, что хочет провести два боя в 2024 году.

«Случится ли трилогия с Нейтом Диазом? Я хочу бой на День независимости Мексики, когда будет турнир в «Сфере».

Чендлер в июне, Диаз в сентябре. Я дал им знать об этом», – написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.

Напомним, что Макгрегор не дрался с лета-2021, когда сломал ногу в третьем бою с Дастином Порье.

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19 комментариев
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В июне Гиннесс, в сентябре Пропер, добавил МакГрегор.
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Саша Емельяненко на новый год)))
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Ой, ладно, да пусть хоть бывшие топы 35+, хоть в промежуточных весовых за титул bmf или без. Чего-чего, а уныния от выступлений Конора, как до боя, так и в октагоне, лично у меня не было. Нет уже в чемпах ни Волка, ни Хабиба, ни Усмана, времена прошли. Готов посмотреть "ветеранское" гран-при Конора, без заглядывний на пояс. Всяко лучше, нежели как у Тони, уничтожение от бойцов вроде Грина и Пимблета.
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Конор: «Чендлер в июне, Диаз в сентябре, Нганну в декабре! »
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Адское трепло
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Сбитый лётчик будет драться с такими же дедами. Хотя логично, не с Махачевым же ему драться в самом деле
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Протрезвею в октябре
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Ответ Великий Алонсо
Сбитый лётчик будет драться с такими же дедами. Хотя логично, не с Махачевым же ему драться в самом деле
И соберёт кассу, которая ни одному из действующих чемпионов UFC даже не снилась )
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виски каждый день)
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Снова воду льёт.
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Хабиб в январе
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Ответ Антоша
Интересные конкурентные бои. Рад, что Конор наконец вернулся!
Вот как выйдет,тогда и посмотрим
А сейчас это просто строки в сети
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Ответ Великий Алонсо
Сбитый лётчик будет драться с такими же дедами. Хотя логично, не с Махачевым же ему драться в самом деле
в июне похоже будет в одном карде с махачевым.
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