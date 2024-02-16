Генри Сехудо: «Россия изменилась к лучшему. Раньше там было серо, мрачно»

Теги UFC MMA Генри Сехудо Бокс/MMA/UFC

Генри Сехудо считает, что Россия изменилась к лучшему.

– Для иностранных бойцов мы всегда проводим конкурс – сколько российских городов они знают помимо Москвы. Вы не раз бывали в России, думаю, назовете больше других.

– Хасавюрт. Владикавказ. Махачкала. Чечня. Грозный. Москва. Улан-Удэ. Якутия. Красноярск, давай [произносит по-русски]. Питер. Вот примерно так.

– Из всех российских городов, которые вы посетили, какой был самым депрессивным?

– Депрессивный... хм. Честно, я получил удовольствие от всех моих поездок в Россию. Может быть, когда я ездил туда совсем молодым, я не чувствовал удовольствия. Думаю, когда я впервые побывал в Москве, я немного ощутил вот эту депрессивность.

Но это было в 2006 году. Когда я посетил Москву в 2018-м, город капитально изменился. Он стал лучше. А когда я впервые приехал в Россию в 2006-м, все было серым, мрачным. Но потом изменилось, – сказал бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо.

Сехудо – о бойцах из Дагестана: «Эти парни каждый день только и делают, что едят, спят и борются»

Генри Сехудо: «Никто не изумлял меня так, как русские люди. Я очень ценю это»

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36 комментариев
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Сегодняшние новости весьма красноречивы.
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Где комментарии под словами Уткина???
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еще один кандидат на гражданство и депутатство, холопов на всех хватит, Монсон поделится если что ...
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Сегодня был убит великий русский гражданин Алексей Анатольевич Навальный. Вечная память!
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Вечная память...
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Ответ Hugo Stiglitz
Хорошо что их не открыли
Почему?Умер самый мужественный человек в России.
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Какая депрессивность в Москве 2006 года была? Этот город тогда просто лопался от денег, с безумными стройками по всюду. Это как угодно можно назвать, но только не депрессивностью. Про Питер в 2006 - согласился бы, город из обшарпанного центра, панелек/хрущей в перемешку с убитыми заводами.
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Зато теперь весело и непредсказуемо
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Второй вопрос журналиста образцово мудацкий
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Дмитрий Марков, #черновик
RIP
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Ответ bsanchezb
Где комментарии под словами Уткина???
Тут сказать, что выложить такую новость уже само по себе смело для журналиста.
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Ответ bsanchezb
Где комментарии под словами Уткина???
Вроде пол такими постами комменты закрыты всегда? По крайней мере какие-то были, ну и на эмоциях люди могут многое написать и не думать о своей безопасности.
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Ответ bsanchezb
Где комментарии под словами Уткина???
Нужно сказать безграничное спасибо авторам спортс за то, что они самоотверженно выложили новость с цитатой Уткина. А вам ещё комментарии подавай. Это их БОРЬБА
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Ответ bsanchezb
Где комментарии под словами Уткина???
Они излишни.
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Комментарий удален модератором
Ответ заблокированному пользователю
Почему?Умер самый мужественный человек в России.
Это можно сказать в отношении летчика, которого сбили турки, но никак не этот персонаж
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Генри Сехудо: «Сегодня Россия изменилась к лучшему. Быть добру!»
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Ответ Vladislav Zhalobkevich
Какая депрессивность в Москве 2006 года была? Этот город тогда просто лопался от денег, с безумными стройками по всюду. Это как угодно можно назвать, но только не депрессивностью. Про Питер в 2006 - согласился бы, город из обшарпанного центра, панелек/хрущей в перемешку с убитыми заводами.
ну хз. Москва начала 2000-х только начала развитие, пусть и семимильное, но всё же был огромный остаток из совка и 90-х.
Как сейчас помню юность в Москве в те годы: огромное количество быдланов и гопников на улицах и метро. Увидеть как скинхеды бьют кого-то, или ауешники за сережку в ухе кого-то отпинывают - обычное явление для тех лет.
Огромное количество бомбил "от бордюра" , задирающих огромные ценники и не факт что с ними вообще куда-то доедешь, сколько людей пропадало.
Умотанные, унылые реально мрачные вокзалы города, туда реально заходить не хотелось, прям каким-то депрессняком несло. Шарик,Домодедово,Внуково были адской клоакой, чрезвычайно неудобными, с вечными огромными очередями и плохой логистикой.
Тогда только центр Москвы жил отличной жизнью, как раз пошла золотая молодёжь, тусовки в клубе и т.д. У кого было бабло в то время, тот жил как король, т.к сервис, развлечения и продукты стоили копейки.
А на окраинах, да даже за пределами ТТК было как где-то в российской глубинке, уныние и депрессия.
Но справедливости ради, Москва феноменально конечно развилась за последние лет 20
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Генри слепой малыш
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Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Пир во время чумы.
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Россия изменилась.
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Ему из США виднее
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хоть щас в госдуму можно сажать этого чудака.
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Зачем эта бессмысленная новость здесь СЕГОДНЯ?Мрак!!!
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