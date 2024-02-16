Генри Сехудо: «Россия изменилась к лучшему. Раньше там было серо, мрачно»

Генри Сехудо считает, что Россия изменилась к лучшему.

– Для иностранных бойцов мы всегда проводим конкурс – сколько российских городов они знают помимо Москвы. Вы не раз бывали в России, думаю, назовете больше других.

– Хасавюрт. Владикавказ. Махачкала. Чечня. Грозный. Москва. Улан-Удэ. Якутия. Красноярск, давай [произносит по-русски]. Питер. Вот примерно так.

– Из всех российских городов, которые вы посетили, какой был самым депрессивным?

– Депрессивный... хм. Честно, я получил удовольствие от всех моих поездок в Россию. Может быть, когда я ездил туда совсем молодым, я не чувствовал удовольствия. Думаю, когда я впервые побывал в Москве, я немного ощутил вот эту депрессивность.

Но это было в 2006 году. Когда я посетил Москву в 2018-м, город капитально изменился. Он стал лучше. А когда я впервые приехал в Россию в 2006-м, все было серым, мрачным. Но потом изменилось, – сказал бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо.

Сехудо – о бойцах из Дагестана: «Эти парни каждый день только и делают, что едят, спят и борются»

Генри Сехудо: «Никто не изумлял меня так, как русские люди. Я очень ценю это»