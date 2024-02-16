Генри Сехудо: «Россия изменилась к лучшему. Раньше там было серо, мрачно»
Генри Сехудо считает, что Россия изменилась к лучшему.
– Для иностранных бойцов мы всегда проводим конкурс – сколько российских городов они знают помимо Москвы. Вы не раз бывали в России, думаю, назовете больше других.
– Хасавюрт. Владикавказ. Махачкала. Чечня. Грозный. Москва. Улан-Удэ. Якутия. Красноярск, давай [произносит по-русски]. Питер. Вот примерно так.
– Из всех российских городов, которые вы посетили, какой был самым депрессивным?
– Депрессивный... хм. Честно, я получил удовольствие от всех моих поездок в Россию. Может быть, когда я ездил туда совсем молодым, я не чувствовал удовольствия. Думаю, когда я впервые побывал в Москве, я немного ощутил вот эту депрессивность.
Но это было в 2006 году. Когда я посетил Москву в 2018-м, город капитально изменился. Он стал лучше. А когда я впервые приехал в Россию в 2006-м, все было серым, мрачным. Но потом изменилось, – сказал бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо.
Сехудо – о бойцах из Дагестана: «Эти парни каждый день только и делают, что едят, спят и борются»
Генри Сехудо: «Никто не изумлял меня так, как русские люди. Я очень ценю это»
RIP
Как сейчас помню юность в Москве в те годы: огромное количество быдланов и гопников на улицах и метро. Увидеть как скинхеды бьют кого-то, или ауешники за сережку в ухе кого-то отпинывают - обычное явление для тех лет.
Огромное количество бомбил "от бордюра" , задирающих огромные ценники и не факт что с ними вообще куда-то доедешь, сколько людей пропадало.
Умотанные, унылые реально мрачные вокзалы города, туда реально заходить не хотелось, прям каким-то депрессняком несло. Шарик,Домодедово,Внуково были адской клоакой, чрезвычайно неудобными, с вечными огромными очередями и плохой логистикой.
Тогда только центр Москвы жил отличной жизнью, как раз пошла золотая молодёжь, тусовки в клубе и т.д. У кого было бабло в то время, тот жил как король, т.к сервис, развлечения и продукты стоили копейки.
А на окраинах, да даже за пределами ТТК было как где-то в российской глубинке, уныние и депрессия.
Но справедливости ради, Москва феноменально конечно развилась за последние лет 20