Тренер Рахмонова: «Шавкат лучше Махачева»

Тренер казахстанского проспекта UFC Шавката Рахмонова (17-0) Эдуард Базров прокомментировал вероятность боя своего подопечного с Исламом Махачевым.

- Махачев доминирует в легких весовых категориях, есть ли в этом опасность для Рахмонова? Что если Ислам перейдет в полусредний вес?

– Ислам очень сильный боец, он может конкурировать в полусреднем весе. К нему только уважение, но полусредний вес – это другие ребята. Я уверен, что Шавкат лучше. 77 килограммов – это его вес, он здесь хозяин в ближайшее время. Если Махачев перейдет выше, мы будем только рады. Шавкат никогда не выбирал себе соперников.

Смена весовой категории – всегда тяжелый выбор, потому что в категории выше совсем другие скорости, сила и другие бойцы. Я думаю, Исламу не стоит переходить в полусредневесы.

Я еще раз повторюсь: для нас нет опасных, мы сами опасные. Никого не опасаемся, мы уверены в себе. Настает время Шавката Рахмонова, – подметил тренер.

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