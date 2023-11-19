Трехкратный олимпийский чемпион по дзюдо Тедди Ринер отказался от предложения UFC на €15 млн

Теги дзюдо UFC MMA Бокс/MMA/UFC

Дзюдоист Тедди Ринер заявил, что UFC предлагал ему многомиллионный контракт.

«Я получил предложения от NFL и UFC. Последние пообещали мне €15 млн. Были разные вариант, но мне нужно сконцентрироваться на дзюдо. Мы и так много травмируемся. Моя цель – выиграть Олимпийские игры. Я должен победить лучших в своей дисциплине», – заявил трехкратный олимпийский чемпион по дзюдо Тедди Ринер.

34-летний Ринер – самый титулованный спортсмен в истории чемпионатов мира по дзюдо. На его счету 12 побед на ЧМ. Он выступает в категории свыше 100 кг.

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3 комментария

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SEVEN_
За имя и боя на 3 вполне реальные деньги.
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Не смотрел, но осуждаю
Ответ AVKU
По-моему п.... ридумывает. Или перепутал что-то он/репортёр/переводчик. Столько денег там не платят за контракт.
в совокупности за несколько боев, очевидно же
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