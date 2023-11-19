Трехкратный олимпийский чемпион по дзюдо Тедди Ринер отказался от предложения UFC на €15 млн

Дзюдоист Тедди Ринер заявил, что UFC предлагал ему многомиллионный контракт.

«Я получил предложения от NFL и UFC. Последние пообещали мне €15 млн. Были разные вариант, но мне нужно сконцентрироваться на дзюдо. Мы и так много травмируемся. Моя цель – выиграть Олимпийские игры. Я должен победить лучших в своей дисциплине», – заявил трехкратный олимпийский чемпион по дзюдо Тедди Ринер.

34-летний Ринер – самый титулованный спортсмен в истории чемпионатов мира по дзюдо. На его счету 12 побед на ЧМ. Он выступает в категории свыше 100 кг.

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