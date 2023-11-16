Официально: Анкалаев и Уокер возглавят первый турнир UFC в 2024 году
Магомед Анкалаев и Джонни Уокер договорились о реванше.
Поединок состоится в ночь на 15 января и возглавит первый в 2024 году турнир UFC, который пройдет в Лас-Вегасе (Невада).
Напомним, бойцы встречались в главном карде UFC 294 в октябре-2023, но бой был прерван и признан несостоявшимся из-за запрещенного удара от Анкалаева.
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