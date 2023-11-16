Официально: Анкалаев и Уокер возглавят первый турнир UFC в 2024 году

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Магомед Анкалаев Джонни Уокер Бокс/MMA/UFC

Магомед Анкалаев и Джонни Уокер договорились о реванше.

Поединок состоится в ночь на 15 января и возглавит первый в 2024 году турнир UFC, который пройдет в Лас-Вегасе (Невада).

Напомним, бойцы встречались в главном карде UFC 294 в октябре-2023, но бой был прерван и признан несостоявшимся из-за запрещенного удара от Анкалаева.

Магомед Анкалаев: «Нужно закончить дела с Уокером, а затем Перейра 👊»

Махачев – о поединке Прохазки и Перейры: «Анкалаев на другом уровне»

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bayern Munich
Надо уверенно выигрывать и ждать победителя Перейра-Хилл
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий