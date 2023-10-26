Тяжеловес Уолт Харрис уволен из UFC (UFC Roster Watch)

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Уолт Харрис Бокс/MMA/UFC

UFC уволил 40-летнего тяжеловеса Уолта Харриса.

Последний раз Уолт Харрис выходил в октагон в июне 2021 года, проиграв техническим нокаутом Марчину Тыбуре. Это поражение стало третьим подряд для Харриса.

С 2013 года Харрис провел в UFC 16 боев, закончив выступления с рекордом 6-9, 1N/C.

«Не могу подвести дочь, в бою она будет со мной». Осенью 2019-го дочь бойца UFC похитили и убили

Мужчину, обвиняемого в убийстве падчерицы Уолта Харриса, могут казнить, если суд признает его виновным

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6 комментариев

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Дмитрий Медведев
Быть спарринг-партнером Боунса видимо выгодней. Хотя может он так и не оправился от гибели дочери.
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Дмитрий Медведев
Кстати, кто в курсе, что там с тем уродом, который убил его дочь? Какой приговор он в итоге получил?
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Dart_Yoda
Ответ Дмитрий Медведев
Кстати, кто в курсе, что там с тем уродом, который убил его дочь? Какой приговор он в итоге получил?
Ещё не получил. Пока сидит в тюрячке без права выхода под залог. Виновным себя не признал.
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mario-romario
Давно пора, сбитый летчик.
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Владимир Виртуалкин
мартин труба
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