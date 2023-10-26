Тяжеловес Уолт Харрис уволен из UFC (UFC Roster Watch)

UFC уволил 40-летнего тяжеловеса Уолта Харриса.

Последний раз Уолт Харрис выходил в октагон в июне 2021 года, проиграв техническим нокаутом Марчину Тыбуре. Это поражение стало третьим подряд для Харриса.

С 2013 года Харрис провел в UFC 16 боев, закончив выступления с рекордом 6-9, 1N/C.

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