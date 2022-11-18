Обвиняемого в убийстве падчерицы Уолта Харриса могут казнить, если суд признает его виновным

Ибрагим Язид, обвиняемый в убийстве падчерицы бывшего тяжеловеса UFC Уолта Харриса, может быть казнен.

Сторона обвинения предъявила Язиду нарушение трех уголовных статей: похищение человека первой степени, убийство первой степени во время ограбления и убийство первой степени с участием транспортного средства.

Если он будет признан виновным по одному из этих обвинений, ему грозит наказание от пожизненного заключения до смертной казни.

Напомним, что падчерица Уолта Харриса была похищена и убита осенью 2019 года.

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