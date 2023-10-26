Брюс Баффер – о видео разминки перед боем на UFC 294: «Всегда разогреваюсь, чтобы дать нашим воинам максимум энергии»

Брюс Баффер прокомментировал видео с разминкой перед боем на UFC 294.

«Я всегда разминаюсь, чтобы дать нашим воинам максимум энергии, который они заслуживают перед боем в клетке», – подписал пост октагон-анонсер UFC Брюс Баффер.

Карьеру голоса UFC запустили «Друзья» и похороны, а фразу «It’s time» он орет каждое утро

Популярность UFC в США запустил... сериал «Друзья». Там засветился молодой Ортис, а Баффер до сих пор получает отчисления за съемки