Брюс Баффер – о видео разминки перед боем на UFC 294: «Всегда разогреваюсь, чтобы дать нашим воинам максимум энергии»

Теги UFC Брюс Баффер MMA Бокс/MMA/UFC

Брюс Баффер прокомментировал видео с разминкой перед боем на UFC 294.

«Я всегда разминаюсь, чтобы дать нашим воинам максимум энергии, который они заслуживают перед боем в клетке», – подписал пост октагон-анонсер UFC Брюс Баффер.

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14 комментариев

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Bakhytzhan Babashev
От его крика во время коронной фразы самому хочется с дивана вскочить. Классный дядька. Майкл Баффер - голос бокса, Брюс Баффер - голос ММА. Два брата - акробата!
+36
0
+36
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F.Castro
я слышал как мой сосед орёт вовремя началы главного боя "иииитс тайм"
+22
0
+22
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barcelonistas
Ответ F.Castro
я слышал как мой сосед орёт вовремя началы главного боя "иииитс тайм"
Кажется это был я
+9
0
+9
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Джавез Тилл
2PAC - LEGENDARY 2 (SABIMIXX)
На фоне слушал этот бешеный трек и вот Баффер под него разминается 👊👊👊
+4
0
+4
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Arsen Melikyan
Легенда!
+5
-1
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kudashkinaa@icloud.com
А на фоне 2pac качает. Топовая атмосфера в зале!
+3
0
+3
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DrDro
Ответ F.Castro
я слышал как мой сосед орёт вовремя началы главного боя "иииитс тайм"
Если турнир файт найтс или еще какой, где Джо Мартинес, то не слушаю объявление боёв.
С Брюсом же всегда
+2
-1
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Валерий Бутов
Полноценный тренировочный лагерь перед турниром, для ринг - анонсера.
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F.Castro
Ответ barcelonistas
Кажется это был я
тогда верни косарь
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barcelonistas
Ответ F.Castro
тогда верни косарь
Кажется это был не я
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mario-romario
Ответ Марат Хапаев
Всегда ставлю на беззвучный пока этот парень не уберется с октагона.
А как тебе убогое комментирование с матч тв?
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