Брюс Баффер – о видео разминки перед боем на UFC 294: «Всегда разогреваюсь, чтобы дать нашим воинам максимум энергии»
Брюс Баффер прокомментировал видео с разминкой перед боем на UFC 294.
«Я всегда разминаюсь, чтобы дать нашим воинам максимум энергии, который они заслуживают перед боем в клетке», – подписал пост октагон-анонсер UFC Брюс Баффер.
Карьеру голоса UFC запустили «Друзья» и похороны, а фразу «It’s time» он орет каждое утро
Популярность UFC в США запустил... сериал «Друзья». Там засветился молодой Ортис, а Баффер до сих пор получает отчисления за съемки
На фоне слушал этот бешеный трек и вот Баффер под него разминается 👊👊👊
С Брюсом же всегда