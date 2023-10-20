В выпуске UFC Embedded замазали мерч с именем Нганну. Фрэнсис отреагировал

В выпуске UFC Embedded замазали мерчендайз с именем Фрэнсиса Нганну.

«Эй, ! Классная у тебя футболка! Правда, не могу разобрать, что на ней написано», – написал в соцсетях экс-чемпион в тяжелом весе , приложив скриншот из видео.

Камерунец покинул промоушен в январе-2023 из-за неудачных переговоров о продлении контракта. В конце октября он проведет боксерский поединок против .

Нганну отреагировал на анонс поединка Фьюри и Усика: «Я уже бывал в ситуации, когда во мне сомневались»

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