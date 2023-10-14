UFC Fight Night 230: Барбоза против Юсуффа, Алексеева – Диксон и другие бои

В Лас-Вегасе (Невада) в ночь на 15 октября пройдет турнир UFC Fight Night 230.

В главном событии турнира состоится поединок в полулегком весе между Содиком Юсуфф (13-2) и (23-11).

Другие бои турнира:

Дженнифер Майя (21-9-1) – Вивьен Арауджо (11-5);

Джонатан Мартинез (18-4) – Эдриен Янез (16-4);

Андре Петроски (10-1) – (28-11);

Кристиан Родригез (9-1) – Камерон Саайман (9-0);

(5-1) – Мелисса Диксон (5-0).

Взвешивание перед UFC Fight Night 230: Барбоза тяжелее Юсуффа, Алексеева легче Диксон