UFC Fight Night 230: Барбоза против Юсуффа, Алексеева – Диксон и другие бои

Теги UFC MMA Эдсон Барбоза Мичел Перейра Ирина Алексеева Бокс/MMA/UFC

В Лас-Вегасе (Невада) в ночь на 15 октября пройдет турнир UFC Fight Night 230.

В главном событии турнира состоится поединок в полулегком весе между Содиком Юсуфф (13-2) и Эдсоном Барбозой (23-11).

Другие бои турнира:

  • Дженнифер Майя (21-9-1) – Вивьен Арауджо (11-5);
  • Джонатан Мартинез (18-4) – Эдриен Янез (16-4);
  • Андре Петроски (10-1) – Мичел Перейра (28-11);
  • Кристиан Родригез (9-1) – Камерон Саайман (9-0);
  • Ирина Алексеева (5-1) – Мелисса Диксон (5-0).

Взвешивание перед UFC Fight Night 230: Барбоза тяжелее Юсуффа, Алексеева легче Диксон

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий