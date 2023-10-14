UFC Fight Night 230: Барбоза против Юсуффа, Алексеева – Диксон и другие бои
В Лас-Вегасе (Невада) в ночь на 15 октября пройдет турнир UFC Fight Night 230.
В главном событии турнира состоится поединок в полулегком весе между Содиком Юсуфф (13-2) и Эдсоном Барбозой (23-11).
Другие бои турнира:
- Дженнифер Майя (21-9-1) – Вивьен Арауджо (11-5);
- Джонатан Мартинез (18-4) – Эдриен Янез (16-4);
- Андре Петроски (10-1) – Мичел Перейра (28-11);
- Кристиан Родригез (9-1) – Камерон Саайман (9-0);
- Ирина Алексеева (5-1) – Мелисса Диксон (5-0).
Взвешивание перед UFC Fight Night 230: Барбоза тяжелее Юсуффа, Алексеева легче Диксон
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