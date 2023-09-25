Кард UFC Fight Night 230 – кто дерется 14, 15 октября, весь список бойцов
В ночь с 14 на 15 октября 2023 года состоится бой в полулегком весе между Содиком Юсуффом и Эдсоном Барбозой. Их поединок пройдет в рамках турнира UFC Fight Night 230. Бойцовский вечер будет проведен на арене «UFC APEX» в Лас-Вегасе, США.
Кард UFC Fight Night 230:
- Содик Юсуфф vs Эдсон Барбоза
- Дженнифер Майя vs Вивьен Арауджо
- Джонатан Мартинез vs Эдриен Янез
- Марк-Андре Барио vs Мишель Перейра
- Кристиан Родригез vs Камерон Саайман
- Даррен Элкинс vs Тиджей Браун
- Ирина Алексеева vs Мелисса Диксон
- Эшли Йодер vs Эмили Дюкот
- Таинара Лисбоа vs Равена Оливейра
- Эдгар Чайрез vs Дэниэль Ласерда
Где смотреть турнир, во сколько начало прямой трансляции
- трансляция будет доступна на UFC Fight Pass (полностью весь турнир)
- на Матч ТВ (основной кард)
- Матч Боец!
- основной кард начнется в 02:00 по Мск
- прелимы начнутся в 23:00 по Мск
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