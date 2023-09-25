Кард UFC Fight Night 230 – кто дерется 14, 15 октября, весь список бойцов

В ночь с 14 на 15 октября 2023 года состоится бой в полулегком весе между Содиком Юсуффом и Эдсоном Барбозой. Их поединок пройдет в рамках турнира UFC Fight Night 230. Бойцовский вечер будет проведен на арене «UFC APEX» в Лас-Вегасе, США.

Кард UFC Fight Night 230:

Содик Юсуфф vs Эдсон Барбоза

Дженнифер Майя vs Вивьен Арауджо

Джонатан Мартинез vs Эдриен Янез

Марк-Андре Барио vs Мишель Перейра

Кристиан Родригез vs Камерон Саайман

Даррен Элкинс vs Тиджей Браун

Ирина Алексеева vs Мелисса Диксон

Эшли Йодер vs Эмили Дюкот

Таинара Лисбоа vs Равена Оливейра

Эдгар Чайрез vs Дэниэль Ласерда

Где смотреть турнир, во сколько начало прямой трансляции