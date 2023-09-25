Кард UFC Fight Night 230 – кто дерется 14, 15 октября, весь список бойцов

Теги UFC UFC Fight Night UFC Apex UFC Vegas Бокс/MMA/UFC

В ночь с 14 на 15 октября 2023 года состоится бой в полулегком весе между Содиком Юсуффом и Эдсоном Барбозой. Их поединок пройдет в рамках турнира UFC Fight Night 230. Бойцовский вечер будет проведен на арене «UFC APEX» в Лас-Вегасе, США.

 

Кард UFC Fight Night 230:

  • Содик Юсуфф vs Эдсон Барбоза
  • Дженнифер Майя vs Вивьен Арауджо
  • Джонатан Мартинез vs Эдриен Янез
  • Марк-Андре Барио vs Мишель Перейра
  • Кристиан Родригез vs Камерон Саайман
  • Даррен Элкинс vs Тиджей Браун
  • Ирина Алексеева vs Мелисса Диксон
  • Эшли Йодер vs Эмили Дюкот
  • Таинара Лисбоа vs Равена Оливейра
  • Эдгар Чайрез vs Дэниэль Ласерда

Где смотреть турнир, во сколько начало прямой трансляции

  • трансляция будет доступна на UFC Fight Pass (полностью весь турнир)
  • на Матч ТВ (основной кард)
  • Матч Боец!
  • основной кард начнется в 02:00 по Мск
  • прелимы начнутся в 23:00 по Мск

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