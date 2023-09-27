Марк Хант проиграл суд против UFC. Экс-боец обвинял промоушен в сговоре с целью совершения преступления
Федеральный суд штата Невада отклонил обвинения Марка Ханта в адрес UFC.
Хант подал иск после того, как его поединок с Броком Леснаром, прошедший в июле-2016, признали несостоявшимся из-за проваленного Леснаром допинг-теста.
По мнению Ханта, руководители компании знали о проблемах экс-чемпиона UFC в тяжелом весе с допингом, но скрыли информацию, позволив ему выйти в октагон.
«Каждая из теорий Ханта игнорирует огромное количество противоположных доказательств. В связи с этим присяжные не могут принять решение в его пользу», – заявила окружной судья США Дженнифер А. Дорси.
Хант покинул UFC в 2018 году. На его счету 13 побед, 14 поражений и одна ничья.
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