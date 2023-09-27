Марк Хант проиграл суд против UFC. Экс-боец обвинял промоушен в сговоре с целью совершения преступления

Федеральный суд штата Невада отклонил обвинения Марка Ханта в адрес UFC.

Хант подал иск после того, как его поединок с , прошедший в июле-2016, признали несостоявшимся из-за проваленного Леснаром допинг-теста.

По мнению Ханта, руководители компании знали о проблемах экс-чемпиона в тяжелом весе с допингом, но скрыли информацию, позволив ему выйти в октагон.

«Каждая из теорий игнорирует огромное количество противоположных доказательств. В связи с этим присяжные не могут принять решение в его пользу», – заявила окружной судья США Дженнифер А. Дорси.

Хант покинул UFC в 2018 году. На его счету 13 побед, 14 поражений и одна ничья.

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