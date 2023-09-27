Марк Хант проиграл суд против UFC. Экс-боец обвинял промоушен в сговоре с целью совершения преступления

Теги UFC MMA Брок Леснар Марк Хант Бокс/MMA/UFC

Федеральный суд штата Невада отклонил обвинения Марка Ханта в адрес UFC.

Хант подал иск после того, как его поединок с Броком Леснаром, прошедший в июле-2016, признали несостоявшимся из-за проваленного Леснаром допинг-теста.

По мнению Ханта, руководители компании знали о проблемах экс-чемпиона UFC в тяжелом весе с допингом, но скрыли информацию, позволив ему выйти в октагон.

«Каждая из теорий Ханта игнорирует огромное количество противоположных доказательств. В связи с этим присяжные не могут принять решение в его пользу», – заявила окружной судья США Дженнифер А. Дорси.

Хант покинул UFC в 2018 году. На его счету 13 побед, 14 поражений и одна ничья.

«Лучше посмотрю, как мухи трахаются, чем его поединки». Шесть бойцов, которых ненавидит Дана Уайт

Хант – о победе Джонса над Ганом: «Ваш чемпион – стероидная крыса, устроившая ДТП с беременной женщиной»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий