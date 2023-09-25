Сергей Харитонов: «Пять лет был депутатом – хорошего мало. Многие спортсмены там для пиара»

Сергей Харитонов считает, что спортсмены не должны заниматься политикой.

«Хотел бы стать депутатом? А я им был пять лет (в 2014 году Харитонов боролся за мандат депутата в Тульскую Областную и городскую Думу от партии «Родина» – примечание Sports.ru). Некоторые используют депутатство как статус. Если ты настоящий, то будешь работать на благо народа. Депутату всегда нужно быть в команде. Если ты один, то ничего не решаешь. Если в команде, то работаешь с определенными задачами, проблемами.

Например, я был в комиссии по регламенту и процедурам. Были дни, когда люди приходили с определенными вопросами. Пришла бабушка: «У нас вот дорога плохая. Помогите». Я шел к вышестоящему руководству: здесь нужно построить площадку, здесь – проблемы с ЖКХ.

Каждый должен заниматься своим делом. Вот я пять лет был депутатом – хорошего мало. Когда молодых спортсменов делают депутатами, то либо в спорте перестают развиваться, либо в политике натворят дел.

Многие там для пиара. Считаю, что это неправильно. У спортсмена, который добился результатов, хорошая возможность возглавить какую-нибудь федерацию, двигать спорт. А когда его ставят депутатом, то надо переквалифицироваться.

Не спорю, есть индивиды, которые это могут и способны управлять. Такие люди могут и губернатором, и президентом стать. Большинству нужно заниматься своим делом», – заявил боец MMA Сергей Харитонов.

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