Гаджиев – о смене гражданства Чимаева: «ОАЭ становятся местом, куда потихоньку собираются все бойцы, исповедующие ислам. Ему нет смысла представлять Швецию»

Теги UFC MMA Камил Гаджиев Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Камил Гаджиев прокомментировал смену гражданства Хамзата Чимаева.

«Чимаев теперь будет представлять ОАЭ, а не Швецию. Я думаю, что это вполне логично. Ближний Восток, Исламский мир... Чимаев – чеченец, исповедующий ислам. Он на своем месте. Эмираты становятся местом, куда потихоньку собираются все бойцы, которые исповедуют эту религию. Хабиб там, Махачев там, турниры проходят в ОАЭ, поэтому логично, что он сменил спортивное гражданство.

Швеция? Я думаю, что там равнодушны к MMA, поэтому Чимаеву нет какого-то смысла представлять эту страну. Он же в ней и не родился. Хотя, уверен, он благодарен Швеции за все, что эта страна ему когда-то дала», – заявил президент Fight Nights Global Камил Гаджиев.

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3 комментария

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Безумный Макс
Ответ Andreir888
Двоякое какое-то чувство...Перечисляются российские бойцы, а в итоге "ОАЭ...Наши все там"
ты на полном серьёзе считаешь их нашими?))
+2
0
+2
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Andreir888
Двоякое какое-то чувство...Перечисляются российские бойцы, а в итоге "ОАЭ...Наши все там"
+1
0
+1
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Арни Терминатор
Ответ Безумный Макс
ты на полном серьёзе считаешь их нашими?))
Когда только выигрывают))
Россиянин Нурмагомедов задушил ирландца а потом Дагестанец выпригнул из октагона.
Ничего личного ,это говорили по первому каналу.
+1
0
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