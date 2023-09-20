Кард Hardcore Boxing Хадис — Кудин, Акаб — Тарасов: кто дерется 4 октября, весь список бойцов

Теги Алексей Кудин Хадис Ибрагимов Артем Тарасов Hardcore FC Артур Кулинский Hardcore Boxing Бокс/MMA/UFC

В среду 4 октября 2023 года в Москве пройдет турнир Hardcore Boxing. В главном событии состоится схватка между Алексеем Кудином и Хадисом Ибрагимовым.

Кард Hardcore Boxing:

  • Алексей Кудин vs Хадис Ибрагимов
  • Артур Кулинский vs Артем Тарасов
  • Джавид Рзаев vs Анатолий Надратовский
  • Афиг Ягубов vs Максим Булахтин
  • Ниджат Мамедов vs Марат Гашимов
  • Эльнур Сулейманов vs Серафим Черанев
  • Рафаиль Аббасов vs Владимир Мазур
  • Вадим Вершинин vs Николай Данилов
  • Семен Каманин vs Валерий Особов
  • Гусейн Магомедов vs Виктор Коточигов
  • Гере Мохамед vs Эдгар Оганесян

Где смотреть Hardcore Boxing, во сколько начало прямой трансляции

  • начало турнира в 15:00 по мск
  • трансляция будет доступна эксклюзивно в ВКонтакте
  • запись турнира будет в ВКонтакте и позже выложена на YouTube

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