В среду 4 октября 2023 года в Москве пройдет турнир Hardcore Boxing. В главном событии состоится схватка между Алексеем Кудином и Хадисом Ибрагимовым.

Кард Hardcore Boxing:

Алексей Кудин vs Хадис Ибрагимов

Артур Кулинский vs Артем Тарасов

Джавид Рзаев vs Анатолий Надратовский

Афиг Ягубов vs Максим Булахтин

Ниджат Мамедов vs Марат Гашимов

Эльнур Сулейманов vs Серафим Черанев

Рафаиль Аббасов vs Владимир Мазур

Вадим Вершинин vs Николай Данилов

Семен Каманин vs Валерий Особов

Гусейн Магомедов vs Виктор Коточигов

Гере Мохамед vs Эдгар Оганесян

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