Кард Hardcore Boxing Хадис — Кудин, Акаб — Тарасов: кто дерется 4 октября, весь список бойцов
В среду 4 октября 2023 года в Москве пройдет турнир Hardcore Boxing. В главном событии состоится схватка между Алексеем Кудином и Хадисом Ибрагимовым.
Кард Hardcore Boxing:
- Алексей Кудин vs Хадис Ибрагимов
- Артур Кулинский vs Артем Тарасов
- Джавид Рзаев vs Анатолий Надратовский
- Афиг Ягубов vs Максим Булахтин
- Ниджат Мамедов vs Марат Гашимов
- Эльнур Сулейманов vs Серафим Черанев
- Рафаиль Аббасов vs Владимир Мазур
- Вадим Вершинин vs Николай Данилов
- Семен Каманин vs Валерий Особов
- Гусейн Магомедов vs Виктор Коточигов
- Гере Мохамед vs Эдгар Оганесян
Где смотреть Hardcore Boxing, во сколько начало прямой трансляции
- начало турнира в 15:00 по мск
- трансляция будет доступна эксклюзивно в ВКонтакте
- запись турнира будет в ВКонтакте и позже выложена на YouTube
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