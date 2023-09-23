Шакур Стивенсон: «Мейвезер – самый умный боец в истории бокса»

Шакур Стивенсон назвал самого умного боксера в истории.

«Флойд, вероятно, самый умный боец, которого когда-либо видел бокс.

Мой дедушка всегда учил меня искусству бокса – бить, а не получать. Я всегда знал, что хочу иметь возможность ударить соперника, но не позволить ему ударить меня в ответ. Я тренировался каждый день, чтобы привить этот стиль, и если я делаю это, то знаю, что буду лучшим бойцом в мире», – заявил временный чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Шакур Стивенсон.

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