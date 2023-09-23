Шакур Стивенсон: «Мейвезер – самый умный боец в истории бокса»

Теги Флойд Мейвезер-младший бокс Шакур Стивенсон Бокс/MMA/UFC

Шакур Стивенсон назвал самого умного боксера в истории.

 «Флойд, вероятно, самый умный боец, которого когда-либо видел бокс.

Мой дедушка всегда учил меня искусству бокса – бить, а не получать. Я всегда знал, что хочу иметь возможность ударить соперника, но не позволить ему ударить меня в ответ. Я тренировался каждый день, чтобы привить этот стиль, и если я делаю это, то знаю, что буду лучшим бойцом в мире», – заявил временный чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Шакур Стивенсон.

Шакур Стивенсон: «Мой бой против Дэвиса станет главным событием всего бокса»

Деонтей Уайлдер назвал пять сильнейших действующих боксеров

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
emsnv
Сложно поспорить. Интересно было бы посмотреть статистику по пропущенным ударам за всю карьеру среди титулованных боксеров. Уверен Флойд был бы в тройке.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ender
Шакур, не иди пожалуйста по его пути, а показывай нормальный бокс. Я все еще в тебя верю)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий