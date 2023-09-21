Тяжеловес Сергей Харитонов выступит в «ММА Серии»

23 сентября в Международном центре бокса «Лужники» состоится турнир «ММА Серия-72: Все Звезды». Грядущее шоу обещает стать одним из наиболее запоминающихся за весь 2023 год в индустрии ММА. В главном поединке турнира «ММА Серия-72» впервые в лиге выступит легендарный русский тяжеловес Сергей Харитонов! Этот спортсмен не нуждается в особых представлениях, он дрался с самыми значимыми бойцами своего поколения, брал значимые титулы и сделал себе грандиозное имя в мире единоборств. За свою карьеру Харитонов побеждал таких легенд, как Алистар Оверим, Фабрисиу Вердум, Андрей Орловский и многие другие. Общий рекорд Сергея состоит из тридцати трёх побед и девяти поражений.

Соперником русского тяжеловеса станет Тьяго «Грут» Кардосо. На его счету уже семь выступлений в «ММА Серии», а на недавнем турнире под номером 70 «Грут» стал обладателем бронзового пояса Победителя. Его общий рекорд 15-8-1. Кардосо представляет Бразилию, но тренируется в известном московской команде Gor MMA. В предстоящем поединке Кардосо и Харитонов сразятся за серебряный пояс (пять раундов по пять минут).

Во втором по значимости поединке вечера встретятся соперники Григорий Мишин и Асан Азизов. Этот бой пройдет в рамках финала Гран-при в категории до 57 кг, и соперники готовятся выяснить сильнейшего бойца наилегчайшего дивизиона!

В третьем поединке турнира «ММА Серия-72: Все Звезды» в клетке сойдутся Олег Дадонов и Манас Имаров. Дадонов представляет Россию. В «ММА Серию» он пришел в ранге чемпиона HFC, но довольно быстро вышел на новый уровень и стал восходящей звездой лиги. После трех побед Олег претендует на титул. И в случае успеха в предстоящем поединке Дадонов станет обладателем бронзового пояса Победителя.

В основном карде состоится крайней интересный бой, в котором сразится один из самых перспективных тяжеловесов России. Речь идет о Данииле Арепьеве. Экс-боец M-1 Global возвращается в клетку спустя четыре года отсутствия! На счету представителя «Курской Академии Единоборства» десять побед при двух поражениях. Предстоящий поединок станет дебютным в «ММА Серии». Соперником Арепьева станет Майкон Дуглас из Бразилии. Он готовится провести свой второй бой в лиге (ранее сражался с Сергеем Дьяконовым за «золотой пояс» на турнире MMA Global Series).

Ну, и в завершении стоит отметить бой Имрана Магарамова и Алманбета Нусратиллы, ведь оба уже успели проявить себя в «ММА Серии». Магарамов представляет азербаджанскую команду Universal Fighters. В «ММА Серии» он побеждал дважды: на турнирах под номером 63 и 69. Всего на счету перспективного спортсмена шесть побед при одном поражении. Алманбет Нусратилла представляет киргизскую команду «Альфа Профи» и в «ММА Серии» уже побеждал дважды (61-й и 64-й турниры). Общий рекорд в карьере Алманбета состоит из десяти побед и семи поражений.

На турнире «ММА Серия-72: Все Звезды» не обойдётся без традиционных поединков в формате phygital. Несколько пар спортсменов, прежде чем зайти в клетку, продемонстрируют свои навыки боя на игровой приставке в видеоигре Mortal Kombat.

Файткард

1. Аримарсель Сантос (Бразилия) – Александр Гребнев (Россия)

2. Омари Брои (Россия) – Магно Сантос (Бразилия)

3. Даниил Арепьев (Россия) – Майкон Дуглас (Бразилия)

4. Имран Магарамов (Азербайджан) – Алманбет Нусратилла (Кыргызстан)

5. Джози Фабриэли (Бразилия) – Ирина Чернышова (Россия)

6. Манас Имаров (Кыргызстан) – Олег Дадонов (Россия)

7. TBA – Илья Харитонов (Россия)

8. Асан Азизов (Таджикистан) – Григорий Мишин (Россия). Финал Гран-при до 57 кг

9. Сергей Харитонов (Россия) – Тьяго Кардосо (Бразилия). Бой за серебряный пояс Победителя

Подробную информацию о мероприятии и билетах можно получить на официальном сайте.